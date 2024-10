Bayern-Vertrag: So ist der Stand bei Neuer

Die Personalien Joshua Kimmich (29), Alphonso Davies (23) und Leroy Sané (28) haben beim FC Bayern eine Gemeinsamkeit, bei allen Vertragsgesprächen geht es vor allem um die finanzielle Ausgestaltung. Bei reduziertem Grundgehalt sollen die hohen Gehaltswünsche mit flexiblen Bonusvereinbarungen erfüllt werden. Hinzukommt die komplizierte Vertragsverhandlung mit Jamal Musiala (21), dessen Vertrag 2026 ausläuft und der in München zum Topverdiener aufsteigen soll. Ob Eberl alle vier überzeugen kann, ungewiss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche mit Manuel Neuer sind da für Eberl wohl eine willkommene Ablenkung. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sendet der Stammkeeper und Mannschaftskapitän die positivsten Signale. Nach „ersten informellen Gesprächen“ wird die Angelegenheit intern bereits als „Formsache“ betrachtet.

Lese-Tipp

CL-Kracher gegen Barça: So könnten die Bayern spielen

Verlängerung noch in diesem Jahr

So soll es beim 38-Jährigen sogar bereits einen konkreten Zeitplan geben. Wie das Fachmagazin weiter berichtet, will Eberl bis Ende des Jahres die Unterschrift des Routiniers einsammeln und somit mit der ersten Verlängerung in die Winterpause gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gegensatz zu seinen Mannschaftskollegen, deren Verträge ebenfalls im kommenden Jahr auslaufen, muss sich Neuer wohl mit eher moderaten Gehaltskürzungen zufriedengeben. So soll zwar das garantierte Gehalt ebenfalls reduziert werden, durch das Bonussystem soll er aber auch weiterhin bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Und als unangefochtener Stammspieler kann er zumindest mit den Zuschlägen für Spieleinsätze fest rechnen.