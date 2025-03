Real: Vini-Nachfolger im Visier

Real Madrid wappnet sich für einen möglichen Abgang von Vinícius Júnior (24). Wie die ‚Sport‘ berichtet, sehen die Königlichen Linksaußen Nico Williams von Athletic Bilbao als idealen Ersatz an. Der 22-Jährige bekleidet nicht nur die gleiche Position wie der exzentrische Brasilianer, sondern wäre auch erheblich günstiger als andere Alternativen wie Bayer Leverkusens Florian Wirtz (21).

Oberste Priorität der Blancos ist es aber nach wie vor, den Vertrag von Viní zu verlängern. Der Flügelspieler wird intensiv aus Saudi-Arabien umgarnt, möchte jedoch am liebsten in der spanischen Hauptstadt bleiben. In Sachen Gehalt ist man bislang jedoch noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Der Sportzeitung zufolge wäre Real ab einem Angebot von 250 Millionen Euro gesprächsbereit.