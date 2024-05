Toptalent vor Unterschrift beim BVB

Sven Mislintat und Co. bedienen sich in der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wird Offensiv-Juwel Pharell Kegni zeitnah bei Borussia Dortmund unterschreiben. Dem 17-Jährigen winkt ein Vertragsverhältnis bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird aufgrund des in Nürnberg auslaufenden Kontrakts nicht fällig. Bei der Borussia ist Kegni in der kommenden Spielzeit zunächst für die U19 eingeplant. Der Angreifer sei der Wunschspieler von Juniorencoach Mike Tullberg und wurde bereits seit einiger Zeit von den Dortmunder Scouts beobachtet.

Lese-Tipp

Bericht: BVB-Angebot für Brasilien-Talent Wesley

2016 war Kegni in die Jugendabteilung des Clubs gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für die U17 zum Einsatz und sammelte beachtliche 20 Torbeteiligungen (18 Treffer, zwei Vorlagen) in 26 U17-Bundesliga-Partien. Nun möchte der physisch starke Torjäger beim BVB den nächsten Karriereschritt gehen.