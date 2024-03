Keine Trainerdiskussion bei Milan

Zlatan Ibrahimovic attestiert Stefano Pioli gute Arbeit. „Er muss einfach so weitermachen. Wir reden über einen guten Job, wir sind glücklich mit ihm“, spricht der Senior Adviser des AC Mailand seinem Cheftrainer gegenüber ‚Sky Italia‘ das Vertrauen aus. Unter Pioli belegt Milan derzeit Platz drei in der Serie A und steht nach einem 4:2 gegen Slavia Prag vor dem Einzug ins Europa League-Viertelfinale.

Ibrahimovic selbst arbeitet in seiner Rolle eher hinter den Kulissen am Erfolg der Rossoneri. Er sagt: „Es geht mir gut. Ich wachse, lerne und arbeite. Tag für Tag mache ich einen Schritt nach vorne. Ich mag diese Verantwortung und möchte Milan so viel wie möglich geben.“