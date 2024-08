Nächster Neuer: Bochum holt Olympia-Fahrer Baldé

Neuzugang Nummer acht: Der VfL Bochum bastelt zwei Wochen vorm Bundesligastart mit Hochdruck am Kader und nimmt mit Aliou Baldé einen weiteren Offensivspieler unter Vertrag. Wie der VfL mitteilt, wird der 21-Jährige mitsamt Kaufoption für eine Saison vom OGC Nizza ausgeliehen. Beim Mittelmeerklub bestritt der Flügelflitzer vergangene Saison nur sieben Einsätze, in Bochum ist man vom Potenzial von Baldé aber überzeugt.

„Aliou ist ein kreativer Offensivspieler, der mit seiner außergewöhnlichen Explosivität und Schnelligkeit sowie seinem starken offensiven Eins-gegen-Eins spielentscheidende Situation kreieren kann“, beschreibt Sportdirektor Marc Lettau den Neuzugang, „er hat sein fußballerisches Talent bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt und besitzt trotzdem noch eine Menge Entwicklungspotenzial.“

Baldé nahm diesen Sommer mit Guinea an den Olympischen Spielen teil. In Paris legte der Linksaußen den einzigen Turniertreffer seines Landes auf. Für Guinea war nach drei Niederlagen in der Gruppenphase Schluss. In der Bundesliga will der Rechtsfuß es besser machen: „Ich möchte mit meiner Spielweise die Fans mitreißen und meinen Teil dazu beitragen, die gemeinsamen Saisonziele zu erreichen.“