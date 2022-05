Magath entscheidet nach der Saison

Felix Magath lässt sich mit seiner weiteren Karriereplanung Zeit. Am Rande der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 sagte der 68-jährige Hertha-Trainer bei ‚Sky‘: „Ich habe den Job übernommen in dem Bewusstsein, dass Ende dieser Saison auch Ende ist. Mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich erstmal in Ruhe das Ganze nach der Saison sacken lassen will und mich dann irgendwann entscheiden will, was ich denn weitermachen will.“

Ein Magath-Verbleib in Berlin gilt als unwahrscheinlich. Kürzlich berichtete der ‚kicker‘, Hertha beschäftige sich stattdessen „intensiv“ mit Sandro Schwarz, der aktuell noch als Cheftrainer beim russischen Erstligisten Dinamo Moskau angestellt ist.