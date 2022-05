Hertha: Folgt Schwarz auf Magath?

Angesichts von vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat Hertha BSC den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss fast sicher. Felix Magath wird die Mission also wohl erfolgreich beenden.

Eine Zukunft bei den Berlinern hat der 68-Jährige offenbar dennoch nicht. Hertha favorisiere andere Pläne, berichtet der ‚kicker‘, und beschäftige sich stattdessen „intensiv“ mit Sandro Schwarz, aktuell noch Cheftrainer beim russischen Erstligisten Dinamo Moskau.

Dort ist Schwarz vertraglich noch bis 2024 gebunden. Bislang hatte der 43-Jährige auch keine Anstalten gemacht, sein Team aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu verlassen. Die Aussicht auf ein Bundesliga-Engagement könnte den Standpunkt aber vermutlich aufweichen.

Kovac will nicht

Keine echte Option für die Hertha ist hingegen Niko Kovac, der nach FT-Informationen eigentlich seit geraumer Zeit die Wunschlösung von Sportchef Fredi Bobic darstellt. Er stehe einer Rückkehr in seine Heimatstadt „ablehnend gegenüber“, so der ‚kicker‘. Nach aktuellem Stand läuft es also wohl auf Schwarz hinaus.