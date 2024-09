BVB: Ricken über Komplikationen beim Guirassy-Transfer

Lars Ricken hat sich zu der problembehafteten Verpflichtung von Serhou Guirassy geäußert. Im ‚aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ erklärt der Geschäftsführer Sport des BVB: „Wir haben da viel Zeit reingepackt, er hatte auch diese Verletzung. Und wir haben aber gesagt, dass wir mit dem Jungen drei, vier Jahre planen wollen. Dann müssen wir jetzt vielleicht auch zwei, drei Spiele ohne ihn auskommen. Dass Serhou gut ist, sollte keinen überraschen.“ Der 28-Jährige war aufgrund einer Knieverletzung zunächst durch den Medizincheck gefallen, der BVB entschied sich letztlich aber doch für den Transfer.

Und das hat sich bereits ausgezahlt. In der Bundesliga kommt Guirassy in drei Spielen auf vier Scorer (drei Tore, eine Vorlage) und war mit zwei Toren und einem herausgeholten Elfmeter maßgeblich an der Aufholjagd gegen den VfL Bochum beteiligt (4:2). Zudem gelang dem Guineer ein Tor im ersten Spiel der Champions League gegen den FC Brügge (3:0).