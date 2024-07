36 Millionen: Erste Einigung im Todibo-Poker

Jean-Clair Todibo (24) könnte es in die Premier League ziehen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich West Ham United mit dem OGC Nizza auf eine Leihe plus Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro plus Boni geeinigt. Die Zusage des Innenverteidigers steht allerdings noch aus.

Todibo würde lieber zum ebenfalls interessierten Juventus Turin wechseln. Nizza hatte den Franzosen vor drei Jahren für 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona geholt. In der Rückrunde der Saison 2019/20 war der Abwehrspieler leihweise für Schalke 04 aufgelaufen.