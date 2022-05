Hannover verkündet zwei Abschiede

Philipp Ochs (25) und Niklas Hult (32) werden Hannover 96 verlassen. Wie der Zweitligist verkündet, werden die auslaufenden Verträge des Duos nicht verlängert. Erstgenannter war 2020 nach Hannover gewechselt und könnte durch Brooklyn Ezeh von Viktoria Berlin ersetzt werden. Ochs ist seit Januar 2020 für die TSG Hoffenheim aktiv.

„Im Fußball kommt man immer wieder an den Punkt, schwierige und harte Entscheidungen treffen zu müssen – so war es auch bei Niklas und Philipp. Dennoch haben wir uns entschieden, hier getrennte Wege zu gehen“, so 96-Sportdirektor Marcus Mann.