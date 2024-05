Van Nistelrooy möchte Bundesliga-Trainer werden

Ruud van Nistelrooy möchte bald wieder einen Trainerposten übernehmen. Sehr gerne auch in der Bundesliga, wie der 47-Jährige in einem Interview der ‚as‘ verriet: „Ich würde gerne in Spanien arbeiten und habe auch schon Gespräche mit spanischen Vereinen geführt. Aber auch in den anderen Ligen, in denen ich gespielt habe, möchte ich Trainer werden. In der Premier League und in der Bundesliga. An alle drei habe ich noch schöne Erinnerungen aus meiner Spielerzeit.“

Der ehemalige Stürmer des Hamburger SV war zuletzt bis Mai vergangenen Jahres Trainer der PSV Eindhoven. Mit den Niederländern holte van Nistelrooy den nationalen Pokal, trat aber noch vor Ende der Saison zurück, da es ihm laut eigener Aussage an Unterstützung innerhalb des Vereins mangelte. Aktuell ist der Niederländer vereinslos.