Hannover bedient sich bei Union

Hannover 96 holt Verstärkung für das defensive Mittelfeld an Bord. Noah Engelbreth kommt im Sommer von Union Berlin. Der 18-Jährige soll in Hannover über die zweite Mannschaft den Weg zu den Profis finden. In Berlin kam Engelbreth in dieser Saison 29 Mal für die U19 zum Einsatz.

Akademie-Leiter Achim Sarstedt freut sich über die Zusage des Youngsters: „Noah konnte zwischen mehreren Optionen wählen und hat sich für Hannover 96 entschieden. Anhand konkreter Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit konnten wir ihm aufzeigen, dass der Weg in den Profibereich bei Hannover 96 möglich ist.“