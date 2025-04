Nach Schockmoment: Saison-Aus für Unions Leite

Union Berlin muss die restliche Saison ohne Diogo Leite auskommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Innenverteidiger bei seinem Kehlkopftreffer beim 1:1 gegen den VfL Bochum am Sonntag zwar keine bleibenden Schäden erlitten, ein weiterer Einsatz in der laufenden Spielzeit werde von den Eisernen aber als zu riskant eingestuft. Bis zum Sommer hält sich der Portugiese individuell fit.

Der 26-Jährige ist gesetzt in der Defensive der Köpenicker. Gegen die Bochumer wurde Leite von einem Ball am Hals getroffen und rang danach sichtbar um Luft. Unmittelbar danach musste er in der 65. Minute ausgewechselt werden.