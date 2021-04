Mbappé über seinen ersten Karriereplan

Kylian Mbappé hat Gerüchte bestätigt, nach denen er bereits mit zehn Jahren seinen ersten Karriereplan auf ein Stück Papier geschrieben hat. „Ja, es ist wahr“, so der Star von Paris St. Germain im Interview mit ‚RMC‘, „aber es wurde etwas aus dem Kontext gerissen. Wir wurden in der Schule gefragt, was wir später einmal werden wollen. Das ist ein Klassiker, Lehrer fragen die Schüler das oft.“

Der 22-Jährige führt aus: „Ich habe also alles aufgeschrieben, was ich einmal tun wollte, nur dass es bei mir eben um Fußball ging. Also habe ich den Weg aufgeschrieben, den ich im Fußball gern einschlagen würde. Danach habe ich den Zettel Zuhause aufbewahrt. Jetzt, wo mir der Durchbruch gelungen ist, ist es natürlich eine schöne Geschichte. Aber im Prinzip ist es trivial, weil jedes Kind, das Fußball spielen will, so etwas tun könnte.“