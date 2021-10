Leipzig: Olmo zurück im Mannschaftstraining

RB Leipzig kann wieder auf Mittelfeldstar Dani Olmo zurückgreifen. Wie die Sachsen vermelden, ist der spanische Edeltechniker wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen und dürfte bald wieder für Einsätze der Profi-Mannschaft zur Verfügung stehen.

Wochenlang fehlte Olmo den Leipzigern aufgrund eines Muskelfaserrisses, verpasste insgesamt sieben Pflichtspiele. In seinen bald zwei Jahren in Leipzig ist der 23-Jährige zu einem der wichtigsten Feldspieler avanciert und wurde bereits mit internationalen Topklubs wie dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.