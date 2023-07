Fabel-Gehalt: Miami macht Messi-Transfer offiziell

Was Lionel Messi schon im Juni vermeldet hat, verkündet nun auch sein neuer Arbeitgeber. Inter Miami gibt die Verpflichtung von La Pulga bekannt. Mit der Unterschrift des Weltmeisters unter einen bis 2025 datierten Vertrag ist die Zusammenarbeit nun offiziell besiegelt.

„Ich freue mich sehr, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere bei Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen“, lässt sich Messi zitieren, „das ist eine tolle Gelegenheit. Gemeinsam werden wir dieses tolle Projekt weiter aufbauen. […] Ich kann es kaum erwarten, hier in meinem neuen Zuhause mitzuhelfen.“

„Als ich vor zehn Jahren mit dem Aufbau eines neuen Teams in Miami begann, sagte ich, dass ich davon träume, die besten Spieler der Welt in diese fantastische Stadt zu holen […]“, sagt Inter-Miteigentümer David Beckham, „heute ist dieser Traum wahr geworden. Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler von Leos Kaliber unserem Klub beitritt.“

Über 50 Millionen Euro pro Jahr

Der Nachrichtenagentur ‚AP‘ zufolge kassiert Messi in Miami künftig über 50 Millionen Euro im Jahr. Eine Einigung mit Paris St. Germain kam nicht zustande, ebenso wenig wie eine Rückkehr zum FC Barcelona. Inter Miami nutzte die Gunst der Stunde uns sicherte sich die Dienste einer der großen Ikonen des Weltfußballs.