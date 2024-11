Mittelfeldtalent Belahyane zu Milan?

Reda Belahyane von Hellas Verona hat es auf den Wunschzettel einiger größerer Klubs geschafft. Das berichtet der italienische Journalist Matteo Moretto, der in diesem Zusammenhang den AC Mailand auch namentlich nennt. Die Rossoneri haben demnach bereits ihr Interesse bei der Spielerseite hinterlegt.

Belahyane war zu Jahresbeginn von OGC Nizza nach Verona gewechselt und schaffte seither den Durchbruch in der Serie A sowie den Sprung in Marokkos A-Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Geboren wurde der 20-jährige Mittelfeldspieler in Frankreich.