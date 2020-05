Klostermann verlängert in Leipzig

RB Leipzig hat Lukas Klostermann langfristig an den Verein gebunden. Wie die Sachsen offiziell mitteilen, verlängert der 23-jährige Abwehrspieler seinen ursprünglich 2021 auslaufenden Vertrag beim Champions League-Viertelfinalisten vorzeitig bis 2024.

Klostermann sagt: „Ich freue mich, dass ich bei RB Leipzig verlängert habe und somit nun über meine Zukunft Klarheit herrscht. Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, habe hier persönlich und sportlich eine tolle Entwicklung gemacht und blicke bislang mit dem Klub auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück, der in Zukunft mit Sicherheit noch Potential für weitere Erfolge hat und von dem ich Teil sein möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt sehr wohl, habe hier immer das Vertrauen bekommen und bin zum A-Nationalspieler geworden.“

„Gehört zu unseren absoluten Leistungsträgern“

Sportdirektor Markus Krösche lobt: „Lukas gehört zu unseren absoluten Leistungsträgern und ist trotz seiner erst 23 Jahre auch schon ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner bisherigen Zeit bei uns unglaubliche Entwicklungssprünge gemacht hat. Wir freuen uns sehr, dass wir nun seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert haben. Er ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar und gibt uns dadurch eine große Variabilität. Lukas ist sehr wichtig für uns und wir sind überzeugt davon, dass er seinen Wert und seine Bedeutung für uns und insbesondere natürlich für die Mannschaft noch weiter steigern wird.“

Klostermann war 2014 vom VfL Bochum nach Leipzig gewechselt. Von der zweiten Liga ging es mit RB bis in die Champions League. Unter Julian Nagelsmann ist er gesetzt, verpasste in der aktuellen Saison nur drei Pflichtspiele. Und auch im DFB-Team war Klostermann zuletzt fester Bestandteil.