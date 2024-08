Bernat vor La Liga-Rückkehr

Die Chancen stehen gut, dass Linksverteidiger Juan Bernat die Saison in der Heimat bestreitet. ‚Relevo‘ zufolge laufen fortgeschrittene Verhandlungen mit dem FC Villarreal über eine Leihe. Lange musste der ehemalige Bayern-Profi in diesem Sommer auf die Möglichkeit eines Klubwechsels warten. Jetzt, wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters, bietet sich diese mit dem Gelben U-Boot.

Für Bernat wäre es eine Rückkehr in die spanische Heimat nach zehn Jahren Abstinenz. 2014 war der heute 31-Jährige vom FC Valencia zum FC Bayern gewechselt, vier Jahre später folgte der Schritt zu Paris St. Germain. Noch immer steht Bernat in der französischen Hauptstadt unter Vertrag, spielt in den Pariser Plänen aber keine Rolle mehr. Die vergangene Spielzeit verbrachte er bereits leihweise bei Benfica Lissabon, fand dort aber nicht sein Glück (sieben Einsätze).