VfB tütet Führich-Transfer ein

Der VfB Stuttgart wird wohl in Kürze einen Neuzugang für die Offensivabteilung begrüßen. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Wechsel von Chris Führich unmittelbar bevor. Der Außenstürmer soll noch am einwöchigen Trainingslager in Kitzbühel teilnehmen, das am gestrigen Samstag begann.

Laut ‚Bild‘ VfB zahlt für Führich 2,5 Millionen Euro Ablöse an den SC Paderborn, ‚Transfermarkt.de‘ nennt rund drei Millionen. Der Zweitligist nahm den 23-Jährigen erst Ende Mai per Kaufoption in Höhe von 700.000 Euro von Borussia Dortmund unter Vertrag. Jetzt folgt der Weiterverkauf mit Gewinn.

Als Leihspieler hatte Führich in der abgelaufenen Saison 37 Pflichtspiele für Paderborn absolviert, dabei 14 Tore und acht Assists geliefert. In Stuttgart soll der flexible Offensivmann auch dabei helfen, den Abgang von Nicolás González (23) zu kompensieren, der für 23 Millionen Euro nach Florenz wechselte.