DFB: Flick unterschreibt heute

Hansi Flick hat sich zu seiner Zukunft als Bundestrainer geäußert. Dem ‚Sportbuzzer‘ sagt der scheidende Trainer des FC Bayern: „Das sind gute Gespräche. Ich weiß, was ich am DFB habe. Es sind noch Dinge zu klären. Das hat nichts mit mir zu tun, das sind andere Sachen. Wenn die geklärt sind, sieht es gut aus.“

Mit den Bayern hat sich Flick längst auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Auch sind die Münchner mit dem DFB klar sein. Laut der ‚Bild‘ wird Flick noch am heutigen Dienstag bis 2024 unterschreiben. Die Boulevardzeitung veröffentliche ein Foto des 56-Jährigen in der DFB-Zentrale, an der Seite von DFB-Direktor Oliver Bierhoff.