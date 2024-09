Stuttgart: Neue Details zur Silas-Leihe

Seit dem vergangenen Dienstag ist Silas Katompa Mvumpa Spieler des serbischen Erstligisten Roter Stern Belgrad. Nun liefert der ‚kicker‘ neue Vertragsdetails zur Leihe des 25-jährigen Rechtsaußen. Dem Bericht zufolge kassiert der VfB Stuttgart eine halbe Million Euro an Leihgebühr.

Bekanntermaßen haben die beiden Champions League-Teilnehmer zusätzlich eine zehn Millionen Euro schwere Kaufoption ausgehandelt. Den Schwaben könnte also im nächsten Sommer ein warmer Geldregen bevorstehen. In der vergangenen Saison leistete Silas mit fünf Toren und fünf Assists in 27 Partien seinen Anteil an der Vizemeisterschaft.