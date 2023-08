Mit Kaufoption: Schalke leiht Bayern-Talent

Schalke 04 und der FC Bayern haben sich offenbar auf eine Leihe von Yusuf Kabadayi verständigt. Wie ‚Sky‘ berichtet, kommt der deutsche U19-Nationalspieler inklusive Kaufoption nach Gelsenkirchen. Zuvor habe er seinen Vertrag in München bis 2025 verlängert.

Den obligatorischen Medizincheck hat Kabadayi laut ‚Sky‘ bereits am gestrigen Mittwoch absolviert. Schon heute soll er zum Schalker Team stoßen. Am Samstag (20:30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern könnte der Neuzugang also schon im Kader stehen.

Kabadayi ist in der Offensive zu Hause. Für Bayerns zweite Mannschaft lief der 19-Jährige in der Regel als Linksaußen auf, für die Profis dagegen noch gar nicht. Entsprechend groß dürfte nun der Schritt in die zweite Liga werden.