Juve verleiht Romero

Cristian Romero läuft in der kommenden Saison für Atalanta Bergamo auf. Wie Juventus Turin offiziell bestätigt, wird der 22-jährige Argentinier für zwei Jahre in die Lombardei verliehen. Bereits in der vergangenen Saison lief der Innenverteidiger als Leihspieler für den FC Genua auf.

Als Leihgebühr werden zunächst zwei Millionen Euro fällig. Aufgrund von erfolgsabhängigen Bonuszahlungen kann sich diese Summe verdoppeln. Bergamo sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro.