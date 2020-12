Evertons Ancelotti über Khedira-Transfer: „Vielleicht im Januar“

Winkt Ex-Nationalspieler Sami Khedira ein Transfer in die Premier League zum FC Everton? Toffees-Trainer Carlo Ancelotti will dieses Szenario jedenfalls nicht ausschließen. „Ich glaube nicht, dass wir an ihm dran sind“, sagte der Ex-Bayern-Trainer zunächst gegenüber Medienvertretern, um dann hinterherzuschieben: „Vielleicht im Januar“.

Ancelotti arbeitete 2013 bis 2015 mit dem heute 33-Jährigen bei Real Madrid zusammen. „Sami Khedira war mein Spieler bei Real Madrid, ein wichtiger Spieler für uns“, blickte der Italiener zurück, „ich habe eine gute Erinnerung an ihn.“

Keine Perspektive bei Juve

Khedira selbst ließ vor einer knappen Woche verlauten: „Ich bin für eine neue sportliche Herausforderung offen. Ich hatte eine schwere Zeit und will wieder Fußball spielen, Woche für Woche um drei Punkte kämpfen. Danach sehne ich mich.“ Bereits da bestand Kontakt nach Everton: „Wir haben telefoniert und geschrieben. Sie kennen meine Situation.“

Erklärtermaßen wäre die Premier League für den Weltmeister von 2014 ein willkommenes Karriereziel. Bei Juventus Turin besitzt Khedira derweil keine Perspektive mehr. Sollte er einen vorzeitigen Ausstieg aus dem bis Sommer datierten Vertrag forcieren, würde die Alte Dame wohl nicht intervenieren.