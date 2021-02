Osnabrück trennt sich von Grote

Der VfL Osnabrück nimmt eine Veränderung auf der Trainerbank vor. Wie der Zweitligist mitteilt, müssen Chefcoach Marco Grote und sein Assistent Deniz Dogan ihre Koffer packen. A-Junioren-Coach Florian Fulland wird als Interimstrainer eingesetzt.

Der VfL steht in der zweiten Liga auf dem 15. Tabellenplatz. Am gestrigen Sonntag verloren die Lila-Weißen mit 0:1 gegen den SV Darmstadt 98. Es war bereits die siebte Niederlage in Serie.