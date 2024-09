„Gut gearbeitet“: Hummels winkt Debüt

Mats Hummels steht vor seinem Debüt bei der AS Rom. Der neue Coach Ivan Juric lobte auf der Spieltags-Pressekonferenz am gestrigen Samstag die Trainingsarbeit des ehemaligen Spielers von Borussia Dortmund und stellte ihm seine ersten Einsatzminuten in Aussicht: „Hummels hat im Training sehr gut gearbeitet, er ist noch nicht in Topverfassung, aber er wird in den kommenden drei Spielen seine Chancen bekommen.“

Juric, der die Nachfolge des am Mittwoch entlassenen Daniele de Rossi übernommen hat, gilt als Verfechter der Dreierkette, was die Aussicht auf Einsätze für Hummels weiter steigern dürfte, der auch bei Dortmund des Öfteren in dieser taktischen Variante aufgelaufen ist. Am heutigen Sonntag (18 Uhr) geht es für die Roma im Heimspiel gegen Udinese Calcio um Ligapunkte. Unter der Woche geht es in der Europa League gegen Athletic Bilbao los und am kommenden Wochenende steht ein drittes Heimspiel gegen den FC Venedig an.