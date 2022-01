Bochum: Pantovic-Gespräche stehen an

Der VfL Bochum visiert Gespräche mit Milos Pantovic (25) an. Dessen auslaufender Vertrag sei in Kürze Thema, berichtet die ‚Bild‘. Der Boulevardzeitung zufolge bekunden allerdings auch andere Klubs Interesse an dem Offensivmann.

Pantovic läuft seit 2018 für die Bochumer auf. In der aktuellen Spielzeit stehen aus 14 Einsätzen zwei Treffer und eine Vorlage für den gebürtigen Münchner zu Buche. Unangefochtener Stammspieler ist der technisch begnadete Rechtsfuß allerdings nicht.