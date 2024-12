Erfüllen sich alle Kölner Transferwünsche in Graz?

Bei Jusuf Gazibegovic fehlt für den Wechsel zum 1. FC Köln nur noch die Vollzugsmeldung. Der Rechtsverteidiger war also nicht der Hauptgrund, warum Sportchef Christian Keller und Lizenzspielerleiter Thomas Kessler vor dem Kölner Auswärtsspiel am Sonntag bei Jahn Regensburg (1:0) den Samstag nutzten, um für eine kurze Stippvisite in Österreich vorbeischauten.

Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, nahm das Duo das Sturm-Auswärtspiel gegen WSG Tirol (3:0) genauer unter die Lupe. Neben dem designierten Neu-Kölner Gazibegovic galten die Blicke demzufolge gleich drei weiteren Spielern.

Sturm-Trio im Visier

Wie die Lokalzeitung berichtet, fahnden Keller und Co. nach einem neuen Innenverteidiger sowie zwei neuen Angreifern. Unter besonderer Kölner Beobachtung sollen deshalb Abwehrspieler Niklas Geyrhofer(24) sowie die dänischen U21-Nationalspieler William Boving (21) und Mika Biereth (21) gestanden haben.

Letztgenannter war erst vor der Saison für 4,7 Millionen Euro vom FC Arsenal zum österreichischen Doublesieger gewechselt. Mit 18 Torbeteiligungen in 24 Spielen hat der Mittelstürmer seinen Kaufpreis längst gerechtfertigt. Landsmann Boving ist auf der linken Außenbahn Zuhause, sammelte in der laufenden Saison bereits zehn Scorer in 23 Spielen.

Geyrhofer stand in seiner gesamten Karriere noch nie woanders als bei Sturm unter Vertrag. Im kommenden Jahr läuft der Kontrakt nun aus, entsprechend wäre der Innenverteidiger wohl der Kandidat, der am ehesten für einen Köln-Wechsel infrage kommt. Boving ist noch bis 2026 vertraglich gebunden, Biereth gar bis 2028.