Fürth bedient sich beim HSV

Die SpVgg Greuther Fürth hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Von der Zweitvertretung des Hamburger SV kommt Omar Sillah ablösefrei an den Ronhof und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Coach Jan Siewert freut sich auf die Qualitäten, die der Stürmer mitbringt: „Omar legt sehr viel Intensität in sein Spiel. Sowohl beim Anlaufen als auch im eigenen Ballbesitz bringt er viel Tempo aufs Feld. Er strahlt aber nicht nur mit seinen Tiefenläufen, sondern auch mit seinem guten Gefühl für Situationen in der Box viel Torgefahr aus. Wir freuen uns darauf, ab Sommer mit ihm an seinem nächsten Schritt bei uns in der zweiten Liga zu arbeiten.“

Der 21-Jährige führt derzeit mit 18 Toren in 26 Spielen die Torschützenliste der Regionalliga Nord an. Nichtsdestotrotz konnte man ihm bei den Rothosen aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz im Angriffszentrum keine Perspektive bei den Profis bieten. In Fürth möchte der großgewachsene Delmenhorster nun den nächsten Schritt gehen.