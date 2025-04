Fortuna: Trauriger Abschied des Kapitäns droht

Bei Fortuna Düsseldorf könnte Kapitän Andre Hoffmann im Sommer nach über sieben Jahren im Verein ein trauriger Abschied blühen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann der 32-Jährige aufgrund von Verletzungen, die ihn in dieser Saison immer wieder zurückwarfen, die Anzahl an Spielen nicht mehr erreichen, damit sich sein auslaufender Vertrag automatisch verlängert. Demnach soll der Innenverteidiger nur im Aufstiegsfall und zu reduzierten Bezügen gehalten werden.

„Das muss man sehen und hängt von vielen Dingen ab“, lässt sich Vorstand Sport Klaus Allofs nicht in die Karten schauen. Hoffmann kommt bereits auf 185 Spiele für die Fortuna, verpasste allerdings schon in den vergangenen vier Spielzeiten immer mindestens zehn Partien verletzt. „Ich werde nie etwas abschenken“, sagt Hoffmann, der in den kommenden Wochen sowohl für den Aufstieg als auch für einen neuen Vertrag kämpft.