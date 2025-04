Köln: Hat Köbbing schon verlängert?

Der 1. FC Köln kann auch in Zukunft auf Matthias Köbbing bauen. Laut dem ‚kicker‘ steht der 27-Jährige kurz vor der Verlängerung am Geißbockheim – möglich sei aber auch, dass die Ausweitung des zum Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers bereits stattgefunden hat. Der Torhüter ist aktuell die Nummer vier beim Zweitligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit fünf Jahren spielt Köbbing bereits in Köln, auf sein Pflichtspieldebüt muss er allerdings noch immer warten. Überhaupt schaffte er es in dieser Spielzeit nur gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:0) einmal in den Spieltagskader. Marvin Schwäbe (29), Anthony Racioppi (26) und Philipp Pentke (39) haben die Nase vorn.