FC Bayern: Ist Laimer der Nächste?

Sportdirektor Christoph Freund hat sich zur Zukunft von Konrad Laimer beim FC Bayern München geäußert. Im Interview mit ‚90minuten.at‘ stellt Freund dem gelernten Mittelfeldspieler eine Vertragsverlängerung in Aussicht: „Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet. Mein Gefühl ist, dass Konrad Laimer und Bayern München sehr gut zusammenpassen. Sein Ehrgeiz passt zu den Zielen des Klubs.“

Darüber hinaus attestiert er dem 27-Jährigen eine enorme Wichtigkeit für den Rekordmeister: „Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Konny spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft, ist universell einsetzbar. Mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt, tut er der Mannschaft gut. Er ist extrem aktiv in jedem Spiel, gewinnt viele Bälle. Konny hat sich fußballerisch noch einmal weiterentwickelt, nimmt in vielen Spielen eine wichtige Rolle ein. Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt.“ Ein perfektes Match also, dessen Ende noch nicht in Sicht ist.