FC Bayern: Coman-Comeback in Sichtweite

Der FC Bayern kann demnächst wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Trainer Thomas Tuchel kündigte auf der heutigen Pressekonferenz an, dass der französische Flügelstürmer „nach der Länderspielpause“, also Ende März, zurückerwartet wird.

Coman und der gerade in den Kader zurückgekehrte Serge Gnabry seien „Schlüsselspieler, die uns auch in der Konkurrenzsituation fehlen“, so Tuchel. Coman zog sich Ende Januar beim 3:2-Sieg in Augsburg einen Innenbandriss im Knie zu und fällt seither aus.