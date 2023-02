PSG: Galtier schießt gegen Nagelsmann

Christophe Galtier schießt Giftpfeile in Richtung von Julian Nagelsmann. Der Coach von Paris St. Germain sagte zum französischen Fernsehsender ‚Canal+‘: „Ich muss darauf nicht antworten. Ich habe seine Aussagen gelesen – das reicht. Es ist nicht der Stil unseres Klubs und auch nicht meiner.“ Zur Erläuterung: Kylian Mbappé (24) wird das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals von PSG gegen den FC Bayern verletzungsbedingt verpassen.

Nagelsmann zweifelt allerdings an der Schwere der Verletzung und erklärte auf Nachfrage der ‚Bild‘: „Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat und deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt. Es steht ja relativ vage auf ihrer Homepage, bis zu drei Wochen. Wenn es jetzt keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mit nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt.“ Die Pariser und der Rekordmeister treffen am 14. Februar (21 Uhr) aufeinander.

