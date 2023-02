Mbappé fehlt wohl im Bayern-Hinspiel

Für Kylian Mbappé beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie ‚L‘Équipe‘ berichtet, hat der Superstar von Paris St. Germain eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Man rechnet mit einer Ausfallzeit von rund drei Wochen. In diesem Fall würde er das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Bayern München am 14. Februar verpassen.

Nun hoffen sie in Paris, dass die Verletzung womöglich doch etwas harmloser ausfällt und sich Mbappé rechtzeitig für den Kracher in der Königsklasse fitmelden kann. Die Chancen stehen allerdings nicht gerade gut. Im Rückspiel gegen den deutschen Rekordmeister am 8. März sollte der Stürmer im Normalfall wieder dabei sein.

Update (15:41 Uhr): Mittlerweile hat PSG den Ausfall offiziell bestätigt. Mbappé wird den Parisern aufgrund einer Oberschenkelverletzung rund drei Wochen fehlen. Somit wird er für das Hinspiel gegen Bayern ausfallen.