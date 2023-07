Leverkusen & Wolfsburg bieten für WM-Fahrer Majer

Zieht Lovro Majer nach zwei Jahren bei Stade Rennes weiter nach Deutschland? Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn laut Fabrizio Romano zufolge haben der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen Angebote für den 25-jährigen Kroaten eingereicht.

Der Linksfuß zählte auch in der abgelaufenen Saison zu den spielstärksten Mittelfeldspielern der Ligue 1. Neben seinem progressiven Passspiel schießt Majer auch starke Standards. An zehn Treffern war der kroatische WM-Fahrer in 42 Pflichtspielen direkt beteiligt.

Wie hoch die potenzielle Ablöse für Majer ausfällt, lässt der Bericht offen. Sein Vertrag bei Rennes läuft noch bis 2027. In Wolfsburg könnte Majer den Abgang von Felix Nmecha (22) kompensieren, der vor dem Transfer zu Borussia Dortmund steht. Bei Leverkusen könnte Majer auf den wechselwilligen Nadiem Amiri (26) folgen.