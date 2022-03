Zahl des Tages: 311

Manuel Neuer knackte am Samstagabend einen Rekord beim 4:0-Erfolg des FC Bayern gegen Union Berlin. Der Nationaltorhüter ist nun der Spieler mit den meisten Siegen in der Bundesliga-Geschichte. Ganze 311 Mal ging Neuer als Gewinner vom Platz.

Damit überholte der 35-Jährige den ehemaligen Bayern-Torhüter und aktuellen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, der bei 310 Erfolgen in Deutschlands Oberhaus stand. Während Kahn allerdings 557 Spiele dafür benötigte, konnte Neuer den Rekord in lediglich 460 Begegnungen an sich reißen.

311 – Manuel Neuer has recorded his 311th win in his 460th #Bundesliga match (against Union Berlin), setting a new competition record and surpassing Oliver Kahn in the process (310 wins in 557 games). Giant. #FCBFCU pic.twitter.com/UyrDpTJ2wp