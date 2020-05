Dynamo-Quarantäne: Seifert bleibt zuversichtlich

Christian Seifert sieht die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der zweiten Liga am 16. Mai nicht gefährdet. Über den Fall Dynamo Dresden – der Zweitligist wurde auf Anweisung des zuständigen Gesundheitsamts wegen zwei positiver Corona-Fälle für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt – sagte der DFL-Geschäftsführer im ‚ZDF‘: „Wenn Dresden jetzt 14 Tage in die Quarantäne geht, dann ist das für den Moment noch kein Grund, die Fortführung der Zweiten Liga komplett in Frage zu stellen.“

„Von den 81 Spielen sind nur zwei betroffen. Klar ist, es gibt sicherlich eine Größe, dann ist das irgendwann nicht mehr machbar“, so Seifert, „es hängt immer davon ab, wann das stattfinden würde und wie viel Zeit wir theoretisch noch haben, eine Saison weiterzuführen. Wenn das am oder vor dem 34. Spieltag wäre, ist es eine andere Situation als jetzt, bevor die Saison weitergespielt werden kann.“