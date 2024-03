Courtois: Lügner-Vorwurf an Tedesco

Der Streit zwischen Thibaut Courtois und Domenico Tedesco geht in die nächste Runde. Der belgische Nationaltrainer sprach auf der gestrigen Pressekonferenz anlässlich seiner Vertragsverlängerung auch über den am Kreuzband verletzten Torhüter und beteuerte, „alles versucht“ zu haben, Courtois für die anstehende Europameisterschaft zu begeistern. Das nahm der Keeper von Real Madrid offenbar anders wahr und reagierte auf Social Media mit drei Smilies mit langer Nase – ein klarer Vorwurf der Lüge also.

Unter der Anzeige geht's weiter

Courtois hatte bereits im Dezember mitgeteilt, auf die Europameisterschaft in Deutschland angesichts seiner Verletzung verzichten zu wollen. Schon im Juni hatte es ordentlich zwischen Tedesco und Courtois gekracht. Damals reiste der Star vom Nationalteam ab, weil er nicht als Kapitän auflaufen durfte. Tedesco plauderte daraufhin Details aus einem Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden aus. Aus Courtois‘ Sicht ein „Vertrauensbruch“.