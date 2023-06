Arslan wechselt nach Down Under

Melbourne City verpflichtet Tolgay Arslan. Dies gibt der australische Klub offiziell bekannt. Weil sein Arbeitspapier bei Udinese Calcio ausläuft, geht der Deal ablösefrei über die Bühne. Down Under unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Arslan die Jugendabteilung von Borussia Dortmund durchlaufen hatte, spielte er unter anderem für den Hamburger SV, Alemannia Aachen sowie für Besiktas und Fenerbahce in der Türkei. Die vergangenen drei Jahre verbrachte der Rechtsfuß in der Serie A bei Udinese. Melbournes Sportdirektor Michael Petrillo sagt: „Wir freuen uns unglaublich über Tolgays Verpflichtung. Er hat eine Siegermentalität und wir freuen uns darauf, ihn in Australien willkommen zu heißen.“

Lese-Tipp

FC Bayern: Fährten zu Kim & Caicedo immer heißer