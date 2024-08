BVB: Brunner vor dem Abflug

Monatelang feilschten Borussia Dortmund und der Anhang von U17-Weltmeister Paris Brunner (18) um einen langfristigen Profivertrag – allem Anschein nach erfolglos. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der Sturm-Youngster mittlerweile vor dem Abgang. Er strebt zur AS Monaco, soll mit dem Klub aus dem Fürstentum auch schon sehr weit sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brunner winkt ein langfristigster Vertrag bei der ASM und zunächst eine Leihsaison beim belgischen Schwesterklub Cercle Brügge. Ein konkretes Angebot hat der BVB noch nicht erhalten. Die Schwarz-Gelben werden ihrem noch bis 2025 gebundenen Talent aber wohl keine Steine in den Weg legen. Im Gespräch ist eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Lese-Tipp

Nächster BVB-Abgang: Rothe wechselt zur Konkurrenz

Der Deal mit dem BVB droht derweil an der Perspektive zu scheitern: Brunner soll sich neben Mannschaftstraining auch Pflichtspieleinsätze bei den Profis wünschen. Profi-Training – wie aktuell in Bad Ragaz – haben auch die Verantwortlichen angedacht, sehen den Teenager aber vorerst weiter für die U19 oder U23 spielen. Das wiederum soll für Brunner nicht in Frage kommen.