Bericht: Gerson vor Marseille-Wechsel

Gerson steht unmittelbar vor einem Wechsel von Flamengo Rio de Janeiro zu Olympique Marseille. Wie ‚Globoesporte‘ berichtet, fehlt nur noch die Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag. Als Ablöse fließen dem Bericht zufolge 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni. Außerdem wird Flamengo bei einem Weiterverkauf mit 20 bis 25 Prozent beteiligt.

Für den 24-Jährigen wird es der zweite Aufbruch nach Europa sein. Zwischen 2016 und 2019 spielte der Mittelfeldspieler bereits in Italien für die AS Rom und den AC Florenz, wurde jedoch nie heimisch. Zurück in seiner brasilianischen Heimat blühte der Linksfuß wieder auf. Nun folgt der nächste Versuch.