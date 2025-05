Real: Mit Hernández zur Klub-WM?

Bei der Kaderplanung von Real Madrid ist in diesem Sommer Eile geboten. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, soll der neue Trainer Xabi Alonso schon mit einer fertigen Mannschaft bei der Klub-WM antreten. Demnach sollen in der Sondertransferphase Anfang Juni drei Spieler den Weg ins Bernabéu finden. Neben Trent Alexander-Arnold (26), der ablösefrei vom FC Liverpool kommen wird, sowie Wunschspieler Dean Huijsen (20) soll auch Theo Hernández das weiße Trikot in den USA tragen.

Hernández stammt aus der Talentschmiede von Atlético Madrid, war zwischen 2017 und 2019 aber schon einmal für Real aktiv. Der Vertrag beim AC Mailand läuft im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung im San Siro sei aktuell kein Thema. Real hofft darauf, den 27-Jährigen entsprechend preisgünstig an Bord holen zu können.