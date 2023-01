Parker übernimmt Brügge

Der FC Brügge präsentiert einen prominenten neuen Cheftrainer. Scott Parker übernimmt von Carl Hoefkens, der am vergangenen Dienstag seinen Posten räumen musste.

In der Liga liegt Brügge mit zwölf Punkten Rückstand zur Tabellenspitze auf Platz vier, im Pokal war schon im Achtelfinale Schluss. Der 42-jährige Parker, in seiner aktiven Laufbahn 18-facher englischer Nationalspieler, coachte bislang den FC Fulham sowie den AFC Bournemouth in der Premier League.

