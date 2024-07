Real Sociedad: Le Normand-Nachfolger von Barça?

Nach dem Verkauf von Robin Le Normand (27) an Atlético Madrid schaut sich Real Sociedad nun nach einem geeigneten Ersatz um. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, zeigt der Klub aus San Sebastián Interesse an Clément Lenglet vom FC Barcelona. Der 29-Jährige steht noch bis 2026 in Katalonien unter Vertrag.

Lenglet sollen zwar auch Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen, dem Vernehmen nach hat der Franzose aber kein Interesse an einem Wechsel auf die Halbinsel. Seit seinem Wechsel vom FC Sevilla 2018 konnte sich Lenglet bei Barça nicht nachhaltig durchsetzen. Es folgten in den vergangenen zwei Spielzeiten Leihen zu Tottenham Hotspur und zum FC Sevilla.