Che-Abschied aus Hoffenheim in Arbeit

Justin Che könnte die TSG Hoffenheim in diesem Sommer verlassen. FT kann Berichte vom gestrigen Donnerstag bestätigen, laut denen die Kraichgauer gemeinsam mit dem 18-jährigen US-Amerikaner eine Lösung für dessen unbefriedigende Situation finden wollen. Entsprechende Gespräche sollen in Zukunft intensiviert werden. Anders als kolportiert wird für den Verteidiger nach Informationen dieser Redaktion aber kein Leihverein gesucht. Stattdessen läuft es auf ein vorzeitiges Ende des Leihverhältnisses und damit eine permanente Trennung hinaus.

Che war im Januar vom FC Dallas auf Leihbasis nach Hoffenheim gewechselt und steht dort eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Die TSG besitzt für den Anschluss eine Kaufoption. In seinem ersten Halbjahr in Deutschland konnte sich der 18-Jährige aber nicht durchsetzen und kam häufiger in der Regional- als in der Bundesliga zum Einsatz. Dass sich daran auch unter dem neuen Trainer André Breitenreiter wohl nur wenig ändern wird, zeigt die Tatsache, dass Che nicht Teil des Kaders ist, der sich zurzeit im Trainingslager in Kitzbühel auf die Saison vorbereitet.