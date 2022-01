Regensburg verleiht Becker

Jahn Regensburg verleiht Stürmer André Becker bis Saisonende an Drittligist Würzburger Kickers. Der 25-Jährige kam in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen. Jahns Geschäftsführer Sport Roger Stilz erklärt: „Wir haben über die Weihnachtstage mit André offen über seine aktuelle Situation und auch über seine Zukunft gesprochen. Gemeinsam kamen wir zum Schluss, dass eine Leihe zum jetzigen Zeitpunkt für beide Seiten Sinn macht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Regensburg steht Becker noch bis 2023 unter Vertrag. Der Deutsch-Brasilianer sagt: „Ich will bei den Kickers wieder zu mehr Spielzeit kommen und dem Verein mit meinen Qualitäten helfen, um seine Ziele in dieser Saison zu erreichen. Anschließend möchte ich im Sommer gestärkt nach Regensburg zurückkehren und einen neuen Anlauf beim SSV Jahn starten.“