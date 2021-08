FC Bayern: Der Stand bei Tolisso

Es gibt leichtere Aufgaben, als in einer Mittelfeldzentrale mit Joshua Kimmich (26) und Leon Goretzka (26) einen Stammplatz zu ergattern. Corentin Tolisso (27) befindet sich in dieser Lage und hat – wie das bei den allermeisten anderen Spielern dieser Welt der Fall sein dürfte – schlechte Karten.

Dass der französische Achter aber grundsätzlich Qualität hat, zeigt allein das rege Interesse an seinen Diensten in England. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge umfasst der dortige Interessentenkreis weiterhin Manchester United, West Ham United sowie den FC Arsenal. Mit Juventus Turin lockt zudem ein weiterer großer Name.

Schwierige Situation

Obwohl also ein Markt vorhanden ist, scheinen die Münchner Verantwortlichen bei dieser Personalie allmählich kalte Füße zu bekommen. Tolisso hatte in der Vergangenheit immer wieder Verletzungssorgen, zuletzt musste er aufgrund einer Corona-Infektion pausieren. Und schließlich würde Bayern gerne den offensiv deutlich stärkeren Marcel Sabitzer (27) von RB Leipzig als Ersatz an die Säbener Straße locken.

Dies dürften die Gründe dafür sein, warum sich Bayern mit einer Ablöse von gerade einmal zehn Millionen Euro zufrieden geben würde. Die ‚L’Équipe‘ bestätigt diese Zahl, von der zuerst die ‚Bild‘ berichtet hatte. Nicht ausgeschlossen allerdings, dass sich Tolissos Ablöse nach oben korrigiert, sobald ein Wettbieten unter genannten Bewerbern eintritt.