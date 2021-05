Eberl: Europa-Qualifikation erleichtert Gespräche

Max Eberl würde eine Qualifikation für die Europa Conference League mit Blick auf die Kaderplanung begrüßen. Gegenüber vereinseigenen Medien lässt der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach verlauten, dass „sich auch in diesem Wettbewerb namhafte Vereine wiederfinden“ werden. Demnach wäre es auch für die Fohlen reizvoll, so der 47-Jährige. Trotzdem hofft der Gladbach-Boss weiterhin darauf, sich „am Ende vielleicht doch noch für die Europa League zu qualifizieren.“

„Ob es jetzt ein Riesenvorteil in den Verhandlungen mit den Spielern ist, weiß ich nicht genau, aber erleichtern würde es die Gespräche auf jeden Fall etwas“, führt Eberl näher aus. Um in der kommenden Saison in der Europa League spielberechtigt zu sein, muss die Borussia vier Punkte gegenüber Bayer Leverkusen aufholen. Der Lokalrivale hat derzeit Rang sechs inne.